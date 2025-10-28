Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 10:02

Армия России сорвала попытки деблокирования окружённой группировки ВСУ у Нечволодовки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Подразделения группировки войск «Запад» предотвратили две попытки ВСУ деблокировать окружённую группировку со стороны Нечволодовки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Предотвращены 2 попытки деблокирования окружённой группировки противника со стороны населённого пункта Нечволодовка Харьковской области», — уточнили в ведомстве.

Часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен после прочтения сброшенных листовок
Часть военнослужащих ВСУ сдалась в плен после прочтения сброшенных листовок

Ранее военный блогер рассказал о значимом продвижении Вооружённых сил России в Запорожской области. После взятия под контроль Егоровки, Новониколаевки и Привольного российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя. В случае взятия Терноватого, российские подразделения смогут окружить или выйти в тыл группировки ВСУ, обороняющейся в районе Орехова.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar