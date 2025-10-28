Армия России сорвала попытки деблокирования окружённой группировки ВСУ у Нечволодовки

Подразделения группировки войск «Запад» предотвратили две попытки ВСУ деблокировать окружённую группировку со стороны Нечволодовки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее военный блогер рассказал о значимом продвижении Вооружённых сил России в Запорожской области. После взятия под контроль Егоровки, Новониколаевки и Привольного российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя. В случае взятия Терноватого, российские подразделения смогут окружить или выйти в тыл группировки ВСУ, обороняющейся в районе Орехова.