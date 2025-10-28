Россия и США
Военные из Британии внедряют в Прибалтике «новую сеть для связи» на случай войны с РФ

Обложка © freepik

Британия решила изменить свой подход, готовясь к «возможной войне» с Россией. Так, на бывшей советской базе в Латвии британские военные пробуют внедрить новую сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению Лондона, новые технологии помогут взять перевес при столкновении с российской армией.

«Одна из задач, с которой сейчас приходится бороться обороне Великобритании, — это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории», — рассказал изданию бригадный генерал Мэтт Льюис.

Захарова сообщила, что Латвия хочет взять реванш за разгром коллаборационистов
Ранее Кабмин Латвии решил с 1 ноября запретить нерегулярные международные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию — речь о разовых групповых поездках по заранее спланированным маршрутам, вроде экскурсий и спортивных выездов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

