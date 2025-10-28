Военные из Британии внедряют в Прибалтике «новую сеть для связи» на случай войны с РФ
Обложка © freepik
Британия решила изменить свой подход, готовясь к «возможной войне» с Россией. Так, на бывшей советской базе в Латвии британские военные пробуют внедрить новую сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов. Об этом сообщает Bloomberg. По мнению Лондона, новые технологии помогут взять перевес при столкновении с российской армией.
«Одна из задач, с которой сейчас приходится бороться обороне Великобритании, — это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории», — рассказал изданию бригадный генерал Мэтт Льюис.
Ранее Кабмин Латвии решил с 1 ноября запретить нерегулярные международные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию — речь о разовых групповых поездках по заранее спланированным маршрутам, вроде экскурсий и спортивных выездов.
