Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ латвийских властей открывать воздушное пространство для самолёта президента России Владимира Путина для перелёта в Будапешт. Она отметила, что неприязнь к РФ у нынешнего руководства республики сформировались на фоне стремления компенсировать разгром местных коллаборационистов советскими войсками.

«Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему её режим так себя ведёт, то вот историческая справка на тему «как я провёл прошлым веком». <..> Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», — написала она в своём Telegram-канале.

Дипломат заявила, что Латвия оказалась одной из немногих территорий, где нацистская Германия смогла реализовать геноцид еврейского населения Восточной Европы. По её словам, основную часть жертв — 70 тысяч местных евреев и 20 тысяч переселённых — уничтожило коренное население ещё до прихода немецких войск.

Захарова также обратила внимание на современные практики Латвии: ежегодные «марши легионеров» и официальное чествование участников Холокоста в качестве борцов за независимость.