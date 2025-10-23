Захарова сообщила, что Латвия хочет взять реванш за разгром коллаборационистов
Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ латвийских властей открывать воздушное пространство для самолёта президента России Владимира Путина для перелёта в Будапешт. Она отметила, что неприязнь к РФ у нынешнего руководства республики сформировались на фоне стремления компенсировать разгром местных коллаборационистов советскими войсками.
«Если вдруг Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему её режим так себя ведёт, то вот историческая справка на тему «как я провёл прошлым веком». <..> Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», — написала она в своём Telegram-канале.
Дипломат заявила, что Латвия оказалась одной из немногих территорий, где нацистская Германия смогла реализовать геноцид еврейского населения Восточной Европы. По её словам, основную часть жертв — 70 тысяч местных евреев и 20 тысяч переселённых — уничтожило коренное население ещё до прихода немецких войск.
Захарова также обратила внимание на современные практики Латвии: ежегодные «марши легионеров» и официальное чествование участников Холокоста в качестве борцов за независимость.
Напомним, Министерство иностранных дел Латвии заявило, что не позволит самолёту президента России Владимира Путина использовать своё воздушное пространство для перелёта в Венгрию. Подобный выбор сделали и власти Польши. Глава внешнеполитического ведомства страны Радослав Сикорский отметил, что Польша не может гарантировать безопасность пролёта.
