В России заявили, что повышение проходных баллов ЕГЭ улучшит качество образования

Министерство науки и высшего образования РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа о повышении проходных баллов ЕГЭ по шести базовым предметам для поступающих в 2026–2027 годах. Замдиректора одной из школ Наталия Савинкина считает, что это станет инструментом для повышения качества высшего образования в стране. Об этом она сообщила RuNews24.ru.

«Эта мера направлена на то, чтобы в ВУЗы поступали более подготовленные и мотивированные студенты», — утверждает специалист.

Рынок труда остро нуждается в высококвалифицированных математиках, биологах, химиках, и более высокие пороги могут поднять уровень знаний выпускников. В то же время Савинкина призывает учитывать демографические реалии, ведь снижение рождаемости и уменьшение контингента школьников грозят нехваткой кадров. Если завысить планку в условиях ограниченного потока абитуриентов, экономика и социальная сфера могут столкнуться с дефицитом специалистов.

Собеседница настаивает на сбалансированном подходе: повышение требований должно идти вместе с мерами поддержки школ, вузов и самих студентов — подготовительными программами, тьюторством, доступом к ресурсам. Важно не только поднимать планку, но и создавать условия, при которых больше молодых людей сможет получить качественное образование, сохраняя баланс между требовательностью и доступностью высшей школы.

Ранее были опубликованы обновлённые минимальные баллы ЕГЭ на 2026/2027 год. Согласно документу, теперь по русскому языку надо набирать минимум 40 баллов, профильная математика — тоже 40, а физика — 41.