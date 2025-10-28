Брать или не брать? Экономист рассказал, когда выгоднее купить жильё в связи с решением ЦБ по ставке

Насколько реально ожидать снижения ключевой ставки Банка России, чтобы взять рыночную ипотеку? Life.ru спросил об этом у экономиста и аналитика Александра Разуваева.

По словам специалиста, приобретение жилья для личного пользования следует осуществить в текущий момент, не откладывая до 2026 года. Ожидаемое снижение ключевой ставки в этот период, как предполагается, вызовет повышение стоимости недвижимости. Прогнозируемый уровень ключевой ставки к концу 2026 года составляет 12–13%, однако, несмотря на это, ожидается рост цен на жильё. Данный прогноз разделяется участниками рынка, что подтверждает перспективу увеличения стоимости жилья.

Если вам нужна квартира, в которой будете жить, надо точно покупать сейчас и не ждать снижения ключевой ставки в 2026 году. Снижение ставки спровоцирует рост цен на жильё. Я думаю, ключевая ставка будет на конец 2026 года 12–13%, но цены на жильё всё равно вверх пойдут. Так и рынок думает. Соответственно, там и цены пойдут вверх. Александр Разуваев Экономист, аналитик

Экономист также выразил неопределённость в отношении будущего льготных ипотечных программ. Учитывая это, а также ожидаемое сохранение ключевой ставки на уровне 12–13% в ближайшие годы, он рекомендует рассмотреть покупку квартиры прямо сейчас. Особенно выгодно воспользоваться льготной программой, если вы соответствуете её условиям.

Разуваев считает, что ключевая ставка останется в диапазоне 12–13% вне зависимости от инфляции. Это необходимо для предотвращения рецессии в экономике, а также благодаря влиянию заинтересованных сторон, которые лоббируют сохранение текущих ставок.

Таким образом, рынок недвижимости, вероятно, оживится к 2026 году, а цены на жильё начнут расти. Льготные программы могут быть отменены. Поэтому, по словам эксперта, неважно, планируете ли вы покупку за наличные или в ипотеку, сейчас — лучшее время для приобретения жилья.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год. Она подчеркнула, что решения по ставке принимаются, чтобы как можно быстрее завершить период высокого роста цен и при этом не допустить переохлаждения экономики.