Отдых без заморочек: Экономист высказался о новых правилах выезда детей до 14 лет за границу

Российским семьям придётся заблаговременно готовиться к отдыху за рубежом, если у них есть ребёнок младше 14 лет, так как новые правила по оформлению загранпаспортов для детей создадут ожидаемые трудности и потребуют времени. Об этом Life.ru рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко.

Прямого подорожания туров не будет. Стоимость путёвки, проживания и перелёта не изменится из-за новых требований к документам. Однако суммарные затраты на поездку для семьи вырастут на стоимость оформления загранпаспорта каждому ребёнку до 14 лет. Пётр Щербаченко Экономист, доцент Финансового университета при Правительстве России

По словам специалиста, в первую очередь следует подать заявление на загранпаспорт ребёнка, как только вы начали задумываться о поездке в 2026 году. Лучше сделать это заблаговременно, учитывая, что срок изготовления документа может достигать до 90 дней в зависимости от места подачи заявления, пояснил Щербаченко. Покупать тур и билеты лучше только после получения паспорта на руки, продолжил он. Это единственный способ обезопасить себя от финансовых потерь. Даже если вы подали документы и видите привлекательную цену — рисковать не стоит.

«Нововведение не сделает поездки невозможными, но добавит семьям с детьми новых задач на подготовку документов с определённым ограничением по времени. Ключевая рекомендация — заняться оформлением документов для детей как можно раньше, не дожидаясь января 2026 года и не откладывая на последний момент», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, с 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт. Свидетельство о рождении перестанет быть основным документом для выезда за границу. Новые правила будут действовать независимо от того, сопровождает ребёнка родитель или другое лицо. Дети, выехавшие по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться домой по тому же документу.