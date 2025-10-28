Россия и США
28 октября, 11:03

Отдых без заморочек: Экономист высказался о новых правилах выезда детей до 14 лет за границу

Экономист высказался о новых правилах выезда детей до 14 лет за границу

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Российским семьям придётся заблаговременно готовиться к отдыху за рубежом, если у них есть ребёнок младше 14 лет, так как новые правила по оформлению загранпаспортов для детей создадут ожидаемые трудности и потребуют времени. Об этом Life.ru рассказал экономист, доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко.

Прямого подорожания туров не будет. Стоимость путёвки, проживания и перелёта не изменится из-за новых требований к документам. Однако суммарные затраты на поездку для семьи вырастут на стоимость оформления загранпаспорта каждому ребёнку до 14 лет.

Пётр Щербаченко

Экономист, доцент Финансового университета при Правительстве России

Пётр Щербаченко

Экономист, доцент Финансового университета при Правительстве России
Прямого подорожания туров не будет. Стоимость путёвки, проживания и перелёта не изменится из-за новых требований к документам. Однако суммарные затраты на поездку для семьи вырастут на стоимость оформления загранпаспорта каждому ребёнку до 14 лет.

По словам специалиста, в первую очередь следует подать заявление на загранпаспорт ребёнка, как только вы начали задумываться о поездке в 2026 году. Лучше сделать это заблаговременно, учитывая, что срок изготовления документа может достигать до 90 дней в зависимости от места подачи заявления, пояснил Щербаченко. Покупать тур и билеты лучше только после получения паспорта на руки, продолжил он. Это единственный способ обезопасить себя от финансовых потерь. Даже если вы подали документы и видите привлекательную цену — рисковать не стоит.

«Нововведение не сделает поездки невозможными, но добавит семьям с детьми новых задач на подготовку документов с определённым ограничением по времени. Ключевая рекомендация — заняться оформлением документов для детей как можно раньше, не дожидаясь января 2026 года и не откладывая на последний момент», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, с 20 января 2026 года российским детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию понадобится загранпаспорт. Свидетельство о рождении перестанет быть основным документом для выезда за границу. Новые правила будут действовать независимо от того, сопровождает ребёнка родитель или другое лицо. Дети, выехавшие по свидетельству о рождении до этой даты, смогут вернуться домой по тому же документу.

Татьяна Миссуми
    avatar