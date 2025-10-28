Депутат фракции ЛДПР Андрей Луговой заявил о неизбежности раздела украинской территории, сославшись на исторические прецеденты и высказывания европейских политиков. В беседе с корреспондентом Life.ru парламентарий развил тезис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о подготовке Европы к такому сценарию.

Луговой высказался о разделе Украины. Видео © Life.ru

Луговой особо отметил роль президента России Владимира Путина в формировании объективного взгляда на ситуацию, напомнив о подробном историческом экскурсе, который российский лидер предоставил в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. По мнению депутата, именно это интервью стало ключевым моментом в понимании западной аудиторией сути происходящего конфликта.

«Если раньше нас в этом только упрекали на Западе, говорили о России, расчленении, то об этом говорит Орбан. Он — это консервативный деятель, центр Европы. Поэтому, когда Орбан уже говорит, что Европа готовится разделить Украину, значит, видимо, так там и будет», — заявил Луговой.

Парламентарий выразил уверенность, что данный процесс произойдёт в обозримом будущем, а не в отдалённой исторической перспективе, подчеркнув, что только история является критерием истины в вопросах государственного устройства.

Напомним, что, по мнению Виктора Орбана, за громкими заявлениями Евросоюза о поддержке Украины скрывается корыстный интерес. Он считает, что истинная цель — не помощь, а раздел страны. Премьер-министр Венгрии уверен, что выделяемые Украине средства — это не благотворительность, а выгодные инвестиции. Война, по его мнению, рассматривается как шанс для достижения этих целей, а не как трагедия.