28 октября, 10:43

Верховный суд поменял обозначение для российских женщин-военнослужащих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimen

В проекте постановления пленума Верховного суда предложено заменить термин «женщины-военнослужащие» на формулировку «военнослужащие женского пола». Об этом говорится в документе проекта. Этот пленум стал первым заседанием Верховного суда под председательством Игоря Краснова.

«Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», — говорится в сообщении.

Изменение формулировки содержится в проекте постановления пленума Верховного суда, который уточняет порядок прохождения службы беременными женщинами и военнослужащими, воспитывающими малолетних детей. Предложение направлено на единообразие терминологии в официальных документах.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает проводить призыв на срочную военную службу в течение всего календарного года. Законопроект был рассмотрен в рекордно короткие сроки — первое чтение состоялось 24 сентября, а второе прошло уже 21 октября.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Верховный суд
  • Политика России
  • Политика
