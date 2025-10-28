Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:24

Останина советует запретить блогера, призвавшего к отмене мультфильма «Маша и Медведь»

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала идею о запрете мультфильма «Маша и Медведь», который якобы не соответствует семейным ценностям. Об этом она заявила, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru.

Останина прокомментировала предложение о запрете мультфильма «Маша и Медведь». Видео © Life.ru

«Советую запретить блогеров с такими глупыми инициативами. Люди, которые не понимают, о чём они говорят. Пусть иногда впадают в детство. Поэтому советую этому блогеру посмотреть хорошие мультфильмы, в том числе «Машу и Медведя», — заявила парламентарий.

В Молдавии заявили, что по ошибке «запретили» фильм «Иван Васильевич меняет профессию»
В Молдавии заявили, что по ошибке «запретили» фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

Напомним, ранее политолог Вадим Попов предложил ограничить показ мультсериала «Маша и Медведь» на телеканалах и стриминговых платформах. Эксперт заявил, что сюжет, где девочка растёт без родителей, противоречит традиционным семейным ценностям и может негативно повлиять на детское восприятие института семьи. По его мнению, образ главной героини демонстрирует нежелательные модели поведения.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar