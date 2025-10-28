Минтранс рекомендовал улучшить обслуживание семей с детьми на вокзалах и в аэропортах

Министерство транспорта России рекомендовало обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми на всех этапах путешествия, а также создать для них комфортную среду. Об этом сообщается в распоряжении главы ведомства Андрея Никитина.

В частности, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах предлагается установить указатели и информационные табло с понятной информацией для родителей, предусмотреть возможность предварительного бронирования мест, пандусы и лифты для колясок.

Также Минтранс рекомендовал выделять парковочные места для семей с детьми и оборудовать вагоны поездов игровыми зонами и местами для хранения колясок и багажа. В многофункциональных зонах объектов дорожного сервиса предлагается размещать комнаты матери и ребёнка, а в такси и автобусах — детские кресла и бустеры.

А ранее Life.ru напоминал об изменениях для путешественников в 2025 году. Россиян коснулись новые правила въезда в Индию и Шри-Ланку, введение системы EES в Европе, а также особые условия для выезда детей до 14 лет в Абхазию, Белоруссию и страны Средней Азии. Эти изменения потребуют от туристов более тщательной подготовки к поездкам.