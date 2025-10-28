Российский герой Висмут выжил после двух ударов HIMARS и спас командира в зоне СВО

Мотострелок Дмитрий Корчев (позывной Висмут), прапорщик и старшина роты 27-й гвардейской севастопольской мотострелковой бригады, рассказал о своём боевом опыте. Уроженец Кинешмы, 47 лет, мобилизованный, ранее работал наладчиком в текстильной промышленности, а последние три года служит в штурмовом отряде «Мангусты». Об этом сообщает Kp.ru.

По словам Дмитрия, их батальон держал позиции и продвигался вперёд, не отступая. Командир роты взял его в личную охрану: ночевали на открытых позициях, в спешке вырытых укрытиях, под постоянными обстрелами миномётов и РСЗО.

«Я так скажу, что мы были на хорошем счёте. Наш батальон не давал заднюю, никогда мы не отступали, позиции не сдавали. Двигались только вперёд», — с гордостью говорит Висмут.

Однажды, следуя по «дороге жизни» из Артёмовска (украинское название — Бахмут) в тыл на «Ниве», он попал под залп «Града». Осколки срезали зеркало и выбили стёкла, но машина уцелела, и Висмут продолжил путь. В другой раз ночью по дому, где укрылись штурмовики, ударил HIMARS: Дмитрия завалило обломками, затем последовал второй удар, взрывной волной его отбросило, загорелась одежда. Тяжёлая контузия, перелом ноги, ожоги — несмотря на это, он вышел на связь и вызвал помощь, чтобы откопать засыпанных, но живых бойцов, включая командира.

