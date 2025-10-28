Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 11:38

Экс-нардеп предрёк всей Незалежной культурный шок в случае замены украинцев мигрантами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Массовое привлечение иностранных рабочих в Украину приведёт к культурному шоку. Об этом РИА «Новости» сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. По его мнению, местные жители плохо привыкли к этническому и религиозному многообразию.

«Производство падает, и пока много мигрантов не требуется. В сельском хозяйстве вообще катастрофа — мужчин из-за мобилизации выгребли полностью, за трактора и комбайны сажают стариков и женщин», — отметил он.

После окончания боевых действий на родину вернутся далеко не все украинцы. В дальнейшем иностранные рабочие станут востребованы, но их массовое присутствие может вызвать неприятие среди местного населения. Царёв подчеркнул, что граждане Украины не привыкли жить в условиях этнического и религиозного разнообразия и вряд ли смогут быстро адаптироваться к новым реалиям.

Странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины
Странам ЕС предрекли раздор из-за наплыва мигрантов с Украины

Ранее стало известно о необходимости привлечения в страну до десяти миллионов трудовых мигрантов для стабилизации экономики.Такая мера нужна, чтобы исправить критическое соотношение между работающим населением и пенсионерами. Если страна сама не научится эффективнее использовать рабочие ресурсы, придётся массово привлекать иностранцев, преимущественно на рабочие профессии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar