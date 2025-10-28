Экс-нардеп предрёк всей Незалежной культурный шок в случае замены украинцев мигрантами

Массовое привлечение иностранных рабочих в Украину приведёт к культурному шоку. Об этом РИА «Новости» сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв. По его мнению, местные жители плохо привыкли к этническому и религиозному многообразию.

«Производство падает, и пока много мигрантов не требуется. В сельском хозяйстве вообще катастрофа — мужчин из-за мобилизации выгребли полностью, за трактора и комбайны сажают стариков и женщин», — отметил он.

После окончания боевых действий на родину вернутся далеко не все украинцы. В дальнейшем иностранные рабочие станут востребованы, но их массовое присутствие может вызвать неприятие среди местного населения. Царёв подчеркнул, что граждане Украины не привыкли жить в условиях этнического и религиозного разнообразия и вряд ли смогут быстро адаптироваться к новым реалиям.

Ранее стало известно о необходимости привлечения в страну до десяти миллионов трудовых мигрантов для стабилизации экономики.Такая мера нужна, чтобы исправить критическое соотношение между работающим населением и пенсионерами. Если страна сама не научится эффективнее использовать рабочие ресурсы, придётся массово привлекать иностранцев, преимущественно на рабочие профессии.