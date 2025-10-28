Россия и США
28 октября, 11:47

Суд приговорил астраханца к 15 годам тюрьмы за слив данных разведке Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Астрахани Владимиру Савину, назначив ему наказание в виде 15 лет тюремного заключения за выдачу украинской разведке сведений об объектах инфраструктуры на юге России. Об этом сообщил представитель суда.

«Савин 16 ноября 2023 года решил установить и поддерживать отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый согласился отправиться на Украину, где должен был пройти подготовку для убийства астраханского депутата. Кроме того, он собирал данные о порте в Астраханской области и о строительстве в Крыму. Правоохранители задержали его при попытке получить поддельный паспрт гражданина Казахстана.
Москвич арестован за госизмену и создание террористической ячейки в сердце России
А ранее Life.ru сообщал о приговоре жителю Саратова Андрею Шурыгину, который получил 15 лет колонии строгого режима за государственную измену. Суд установил, что мужчина по своей инициативе связался с украинскими спецслужбами через Telegram и передавал им информацию о российских военных.

Мария Любицкая
