Суд изъял имущество у умершего экс-чиновника Кубани, обвинённого в коррупции

Решение об изъятии имущества бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в законную силу. Ранее адвокаты экс-чиновника обжаловали вынесенное решение, но добиться его отмены или пересмотра дела не смогли. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

«Определением Верховного Суда Российской Федерации гражданское дело было передано в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда, которая, признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского законным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу», — говорится в тексте.

Как установило следствие, Очкаласов приобрёл на коррупционные деньги 135 земельных участков общей площадью 3,2 тысячи гектаров и стоимостью 669 миллионов рублей, а также он купил 17 объектов недвижимости (70 миллионов рублей). Бывший чиновник завладел и несколькими предприятиями в своём районе, прибыль спускал на новые проекты и на свою роскошную жизнь. Имущество он регистрировал не только на себя, но и на своих родственников. Как указано в судебном решении, активы «изъяты у Очкаласовой Т.В., Очкаласовой Т.А., Очкаласова С.В. и Очкаласовой А.В.».

Напомним, сам глава Кавказского района Очкаласов умер во время утренней пробежки в мае 2024 года. Уже после его смерти прокуратура требовала обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на членов его семьи. Очкаласов проходил по делу о коррупции.