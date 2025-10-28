Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 12:14

Суд изъял имущество у умершего экс-чиновника Кубани, обвинённого в коррупции

Обложка © Wikipedia / Администрация Муниципального образования Кавказского района

Обложка © Wikipedia / Администрация Муниципального образования Кавказского района

Решение об изъятии имущества бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в законную силу. Ранее адвокаты экс-чиновника обжаловали вынесенное решение, но добиться его отмены или пересмотра дела не смогли. Об этом рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

«Определением Верховного Суда Российской Федерации гражданское дело было передано в судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда, которая, признала решение Кропоткинского городского суда Краснодарского законным и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу», — говорится в тексте.

Как установило следствие, Очкаласов приобрёл на коррупционные деньги 135 земельных участков общей площадью 3,2 тысячи гектаров и стоимостью 669 миллионов рублей, а также он купил 17 объектов недвижимости (70 миллионов рублей). Бывший чиновник завладел и несколькими предприятиями в своём районе, прибыль спускал на новые проекты и на свою роскошную жизнь. Имущество он регистрировал не только на себя, но и на своих родственников. Как указано в судебном решении, активы «изъяты у Очкаласовой Т.В., Очкаласовой Т.А., Очкаласова С.В. и Очкаласовой А.В.».

Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку от заключённой
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку от заключённой

Напомним, сам глава Кавказского района Очкаласов умер во время утренней пробежки в мае 2024 года. Уже после его смерти прокуратура требовала обратить в доход государства имущество, зарегистрированное на членов его семьи. Очкаласов проходил по делу о коррупции.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar