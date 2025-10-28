Россия и США
28 октября, 12:09

Брак по расчёту и пытки: Аферисты пытались отобрать квартиру у пенсионера в Подмосковье

В Чехове задержали двоих мужчин, которые пытали пенсионера ради квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan

В Чеховском городском округе Подмосковья полицейские задержали двух местных жителей, подозреваемых в вымогательстве квартиры у 64-летнего пенсионера. Об этом сайту MK.ru сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, мужчины 33 и 36 лет заставили пенсионера вступить в фиктивный брак с их сообщницей, а затем пытались принудить его оформить жильё на неё. После отказа подписывать документы пенсионера вывезли на дачу, где подвесили к потолку в бане и пытками добивались согласия. Жертву также заставили выпить бутылку спиртного.

Не получив желаемого, злоумышленники отпустили пенсионера. Вскоре подозреваемых задержали в Москве и посёлке Васькино. Материалы переданы следствию, фигурантам предстоит ответить по статье о вымогательстве и насилии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Кисловодске два всадника в масках избили плетями пожилых людей на улице. Пенсионеры сделали им замечание по поводу запрета конных прогулок у Старого озера. У пострадавших после такого нападения остались гематомы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
