Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 14:55

Нижегородский пенсионер устроил взрыв, пытаясь болгаркой вскрыть сейф с боеприпасами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Konstan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Konstan

В Нижнем Новгороде 90-летний пенсионер получил травмы при взрыве сейфа, который он пытался вскрыть с помощью болгарки. Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл в воскресенье. Мужчина, проживающий на улице Карла Маркса, предпринял попытку вскрыть металлический сейф. В процессе работы инструмента возникли искры, которые спровоцировали воспламенение содержимого хранилища. В результате произошедшего пенсионер получил ожоги лица и грудной клетки, после чего был госпитализирован в больницу.

Сотрудники МЧС по региону подтвердили факт происшествия в многоквартирном доме, отметив отсутствие возгорания после взрыва. Правоохранительные органы начали проверку. Следователи предполагают, что искры от шлифовального инструмента могли привести к детонации порохового заряда в старом патроне.

В Сочи расчищают двор от обломков после смертельного взрыва в пятиэтажке
В Сочи расчищают двор от обломков после смертельного взрыва в пятиэтажке

Ранее сообщалось, на днях в Сочи произошёл мощный взрыв в жилой многоэтажке. По предварительным данным, инцидент произошёл из-за бытового газа. Трое человек получили травмы разной степени тяжести. 70-летний житель дома погиб. По данному факту СК возбуждено уголовное дело.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МЧС России
  • Нижний Новгород
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar