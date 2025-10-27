Нижегородский пенсионер устроил взрыв, пытаясь болгаркой вскрыть сейф с боеприпасами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vladimir Konstan
В Нижнем Новгороде 90-летний пенсионер получил травмы при взрыве сейфа, который он пытался вскрыть с помощью болгарки. Данную информацию передаёт РИА «Новости» со ссылкой на региональном управлении МВД.
Инцидент произошёл в воскресенье. Мужчина, проживающий на улице Карла Маркса, предпринял попытку вскрыть металлический сейф. В процессе работы инструмента возникли искры, которые спровоцировали воспламенение содержимого хранилища. В результате произошедшего пенсионер получил ожоги лица и грудной клетки, после чего был госпитализирован в больницу.
Сотрудники МЧС по региону подтвердили факт происшествия в многоквартирном доме, отметив отсутствие возгорания после взрыва. Правоохранительные органы начали проверку. Следователи предполагают, что искры от шлифовального инструмента могли привести к детонации порохового заряда в старом патроне.
