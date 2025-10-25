Сектор Газа
Уголовное дело заведено после взрыва газа в жилом доме в Сочи

Уголовное дело возбудили после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Хлопок произошёл на четвёртом этаже шестиэтажки на улице Тимирязева.

СК завёл дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи. Видео © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

«По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты СК России продолжают проводить осмотр места происшествия.

В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в жилом доме

Напомним, что в результате взрыва газа погиб 75-летний мужчина. На данный момент также устанавливается точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью. Жители с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Спасатели уже эвакуировали 70 жильцов. Life.ru показал видео с места ЧП.

