В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в жилом доме

Власти Сочи ввели режим локальной чрезвычайной ситуации на месте взрыва газа и последовавшего за ним пожара в многоквартирном доме на улице Тимирязева. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, проведший выездное совещание оперативного штаба.

По словам градоначальника, в здании в настоящее время завершаются поквартирные обходы, а для временного размещения жителей уже организованы пункты, куда расселены 28 человек, включая семерых детей.