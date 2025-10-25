Сектор Газа
25 октября, 04:55

В Сочи ввели режим локальной ЧС после взрыва газа в жилом доме

Обложка © Telegram / МЧС Краснодарского края

Власти Сочи ввели режим локальной чрезвычайной ситуации на месте взрыва газа и последовавшего за ним пожара в многоквартирном доме на улице Тимирязева. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин, проведший выездное совещание оперативного штаба.

По словам градоначальника, в здании в настоящее время завершаются поквартирные обходы, а для временного размещения жителей уже организованы пункты, куда расселены 28 человек, включая семерых детей.

Напомним, что в результате инцидента, по последним данным, погиб один человек, трое получили травмы. Спасатели осуществили эвакуацию 70 жильцов. Life.ru публиковал видео с места ЧП.

Артём Гапоненко
