Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 14:29

В Сочи расчищают двор от обломков после смертельного взрыва в пятиэтажке

Обложка © Telegram / Сочи официальный

Обложка © Telegram / Сочи официальный

После завершения аварийно-спасательных операций в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Тимирязева в Сочи начался этап восстановления территории. Команды городских служб приступили к уборке мусора и обломков конструкции, появившихся после взрыва газа ночью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Последствия взрыва. Фото © Telegram / Сочи официальный

Последствия взрыва. Фото © Telegram / Сочи официальный

Одновременно ведётся подготовка к проверке состояния здания. Специалисты МЧС планируют провести детальное обследование всех этажей пострадавшего дома с применением современного диагностического оборудования. На основании полученных результатов будет решено, пригодно ли здание для дальнейшего проживания.

«Для жителей, расселённых в пункты временного размещения, организован горячий обед. В ПВР продолжают находиться 28 человек, в том числе 7 детей», — сказано в публикации.

В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека
В жилой многоэтажке в Элисте произошёл взрыв, пострадали два человека

Напомним, что этой ночью в Сочи один из жилых домов содрогнулся от мощного взрыва. Оказалось, что это был бытовой газ. В результате происшествия погиб один человек, ещё три пострадали. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar