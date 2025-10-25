В Сочи расчищают двор от обломков после смертельного взрыва в пятиэтажке
Обложка © Telegram / Сочи официальный
После завершения аварийно-спасательных операций в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Тимирязева в Сочи начался этап восстановления территории. Команды городских служб приступили к уборке мусора и обломков конструкции, появившихся после взрыва газа ночью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Последствия взрыва. Фото © Telegram / Сочи официальный
Одновременно ведётся подготовка к проверке состояния здания. Специалисты МЧС планируют провести детальное обследование всех этажей пострадавшего дома с применением современного диагностического оборудования. На основании полученных результатов будет решено, пригодно ли здание для дальнейшего проживания.
«Для жителей, расселённых в пункты временного размещения, организован горячий обед. В ПВР продолжают находиться 28 человек, в том числе 7 детей», — сказано в публикации.
Напомним, что этой ночью в Сочи один из жилых домов содрогнулся от мощного взрыва. Оказалось, что это был бытовой газ. В результате происшествия погиб один человек, ещё три пострадали. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.
