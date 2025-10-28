Депутат из Подмосковья извинилась за видео с матом в адрес местных жителей

Муниципальный депутат подмосковной Дубны Екатерина Аратова принесла извинения за видео, в котором ругалась на жителей, выступавших против вырубки леса и благоустройства. Ролик был записан до её избрания, отметила парламентарий. Видео она опубликовала в своём Telegram-канале.

Аратова принесла извинения за старое видео с нецензурной речью. Видео © Telegram / Екатерина Аратова

«Я хочу принести извинения всем, кто посмотрел это видео. Я не должна была в столь эмоциональной форме записывать своё мнение — и впредь этого не повторится. Хочу напомнить, что за эти полтора года многое изменилось: меня избрали депутатом и я стала представителем партии», — сказала она.

Аратова пояснила, что видео было записано полтора года назад, когда она ещё не занимала депутатский пост, а была активным жителем города. По словам парламентария, она не намерена повторять подобные эмоциональные высказывания.

Ранее Аратова записала видеообращение, в котором с использованием грубой лексики прокомментировала обсуждение благоустройства Чернореченского лесопарка. Позже ролик был удалён, а её страница «ВКонтакте» закрыта. В видео она резко высказалась в адрес жителей, выступавших против вырубки деревьев, заявив, что недовольным стоит покинуть город.