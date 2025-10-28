Владимир Зеленский вынашивал планы восполнить дефицит мужского населения привлечением на Украину мигрантов из стран третьего мира, что привело бы к полному вырождению украинцев как нации. Об этом рассказал в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.

«Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они [власти Украины] собираются заселить её мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет. Я действительно думаю, что у них был такой план», — отметил он.

По словам Карлсона, киевский режим с подачи Запада довёл Украину до очень печального состояния. Журналист также добавил, что ВСУ даже при поддержке НАТО никогда не смогут одолеть Россию. Он выразил уверенность, что Украина уже разрушена и будущего у этой страны нет.

Ранее украинское издание «Страна.ua» написало, что в условиях обострения коррупционных скандалов на Украине зреют планы по ограничению влияния режима Зеленского. В публикации отмечается, что в обществе нарастает недовольство положением дел на фронте. По мнению авторов, обвинения Зеленского в неудачах ВСУ представляют для него потенциально ещё более серьёзную угрозу.