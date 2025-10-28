Шойгу раскрыл, сколько дронов ВСУ долетают до целей в России

Менее 1% украинских беспилотников достигают своих целей при атаках на российские территории. Такие данные привёл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе общения с журналистами после совещания по защите критически важных объектов.

«Если говорить в процентном отношении, то меньше 1% беспилотников долетает, но меньше 1% — это тоже достижение [целей]», — ответил он.

Таким образом глава Совбеза ответил на вопрос о намерениях украинских сил атаковать энергетические объекты РФ. Шойгу также отметил, что российские нефтяные и газовые компании принимают комплексные меры защиты своих объектов. Эти меры включают как инженерные решения, так и развёртывание мобильных огневых групп, специализирующихся на уничтожении воздушных целей.

Ранее сообщалось, что военные США признали значительное отставание от России в сфере разработки и применения БПЛА. При этом российские силы, по оценкам международных экспертов, продолжают уверенно развивать свои возможности в области дронов.