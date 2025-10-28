Трамп пустился в пляс перед солдатами, оставшимися без зарплаты из-за шатдауна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время визита на японскую военную базу Йокосука пустился в пляс перед военнослужащими на борту атомного авианосца «Джордж Вашингтон». Трансляция выступления велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Танец Трампа перед военными. Видео © Х / @miguelifornia

Американский лидер, облачённый в классический костюм и белую бейсболку с патриотической надписью, в характерном для себя стиле исполнил фрагмент танца под известную композицию YMCA. Трамп ритмично двигал бёдрами и выполнял движения кулаками в воздухе, вызвав оживлённую реакцию аудитории. Военнослужащие встречали президента восторженными возгласами, активно снимая происходящее на мобильные устройства.

В ходе выступления президент заявил, что США обладают самыми мощными вооружёнными силами в мировой истории, и признался, что всегда мечтал стать адмиралом, хотя и сомневался в своих шансах на успех в конкуренции с профессиональными командирами флота. Визит происходит на фоне продолжающегося правительственного шатдауна, из-за которого военнослужащим почти месяц задерживают зарплату. Представители Республиканской партии не исключают, что приостановка работы правительства может продлиться до Дня благодарения 27 ноября или даже дольше.

Ранее сообщалось, что продолжительный правительственный шатдаун несёт серьёзные риски для оборонного сектора. Около 100 тысяч подрядчиков, участвующих в модернизации ядерного арсенала США, могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском. Если этот простой затянется, существует вероятность массового ухода квалифицированных специалистов, что может привести к остановке ключевых программ по обновлению ядерных вооружений.