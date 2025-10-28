Россия и США
28 октября, 12:17

Трамп пустился в пляс перед солдатами, оставшимися без зарплаты из-за шатдауна

Обложка © GettyImages/ Tomohiro Ohsumi / Stringer

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время визита на японскую военную базу Йокосука пустился в пляс перед военнослужащими на борту атомного авианосца «Джордж Вашингтон». Трансляция выступления велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Танец Трампа перед военными. Видео © Х / @miguelifornia

Американский лидер, облачённый в классический костюм и белую бейсболку с патриотической надписью, в характерном для себя стиле исполнил фрагмент танца под известную композицию YMCA. Трамп ритмично двигал бёдрами и выполнял движения кулаками в воздухе, вызвав оживлённую реакцию аудитории. Военнослужащие встречали президента восторженными возгласами, активно снимая происходящее на мобильные устройства.

В ходе выступления президент заявил, что США обладают самыми мощными вооружёнными силами в мировой истории, и признался, что всегда мечтал стать адмиралом, хотя и сомневался в своих шансах на успех в конкуренции с профессиональными командирами флота. Визит происходит на фоне продолжающегося правительственного шатдауна, из-за которого военнослужащим почти месяц задерживают зарплату. Представители Республиканской партии не исключают, что приостановка работы правительства может продлиться до Дня благодарения 27 ноября или даже дольше.

Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине
Ранее сообщалось, что продолжительный правительственный шатдаун несёт серьёзные риски для оборонного сектора. Около 100 тысяч подрядчиков, участвующих в модернизации ядерного арсенала США, могут столкнуться с неоплачиваемым отпуском. Если этот простой затянется, существует вероятность массового ухода квалифицированных специалистов, что может привести к остановке ключевых программ по обновлению ядерных вооружений.

