Прокуратура подключилась к делу после новости Life.ru о квартире-свалке в Москве

В Москве прокуратура провела проверку одной из квартир в жилом доме на ул. 5-я Кожуховская, где, как писал Life.ru, собственница устроила антисанитарию, завалив комнаты мусором и разведя большое число кошек. Информация подтвердилась: квартира превращена женщиной в свалку, из-за чего страдают соседи и сами питомцы.

В Москве хозяйка забила квартиру мусором и котами. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

«Лефортовская межрайонная прокуратура со специалистами провела проверку информации о нахождении в квартире животных. Сведения подтвердились. Собственница квартиры накопила у себя дома большое количество мусора, также установлено, что с ней проживают 9 кошек, которые не вакцинированы», — уточнили в столичной прокуратуре.

Требования управляющей организации о необходимости провести уборкуженщина игнорировала. Сейчас ей предъявлен иск о запрете содержания животных в жилом помещении и приведении квартиры в надлежащее санитарное состояние.

Ранее Life.ru написал, что в одной из квартир на юге Москвы обнаружено около 5 тонн скопившегося мусора, там же в антисанитарных условиях проживают как минимум пять кошек. Хозяйка лишь изредка навещает питомцев и проверяет своё жильё. По словам соседей, из квартиры распространяется устойчивый неприятный запах на несколько этажей, а также давно появились тараканы, клопы и мыши. Несмотря на многолетние жалобы жильцов, привлечь владелицу жилья к ответственности не удаётся.