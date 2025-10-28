Депутат увидел признаки раскола в ЕС после идеи о создании антиукраинского альянса

Инициатива Венгрии по созданию «антиукраинского альянса» с Чехией и Словакией демонстрирует отсутствие безоговорочной поддержки Киева среди некоторых европейских стран. Такую оценку высказал в беседе с Life.ru член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Не все страны в Европе готовы оказывать Украине безоговорочную поддержку. Инициатива Будапешта подтверждает это. Даже если альянс не будет сформирован в ближайшее время, сама концепция такого союза говорит о том, что внутри ЕС существует раскол и что есть страны, которые намерены придерживаться собственной позиции, отличной от мнения Брюсселя. Дмитрий Белик Член Комитета Госдумы по международным делам

Депутат особо подчеркнул последствия такого раскола для общеевропейской политики. По его словам, отсутствие единства значительно ограничивает возможности реализации санкционного давления на Россию и масштабной военной помощи Киеву. Белик также отметил, что независимая позиция Венгрии вызывает растущее раздражение среди членов Евросоюза. Тем не менее Будапешт всё равно последовательно аргументирует свою политику необходимостью защиты национальных интересов.

«Вызывает уважение то, что Венгрия продолжает отстаивать собственную позицию в рамках ЕС, демонстрируя готовность идти своим путём даже вопреки мнению большинства коллег по союзу», — отметил эксперт.

Напомним, что ранее появилась информация о предложении Чехии и Словакии со стороны Венгрии создать в ЕС альянс с критическим взглядом на Украину. Более того, венгерский премьер Виктор Орбан собирается выработать общую позицию по Киеву вместе с представителями Чехии и Словакии.