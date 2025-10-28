Более миллиона людей еженедельно обсуждают с ChatGPT мысли о самоубийстве

Компания OpenAI рассказала, что более миллиона пользователей еженедельно ведут с чат-ботом ChatGPT разговоры, указывающие на суицидальные намерения. Кроме того, часть пользователей демонстрирует признаки психических проблем или сильную эмоциональную привязанность к боту. Об этом сообщило издание TechCrunch.

«Согласно нашему первоначальному анализу, примерно 0,15% пользователей, активных в течение недели, ведут разговоры с явными признаками возможного планирования самоубийства или намерений его совершить», — говорится в сообщении.

Еженедельно ChatGPT используют более 800 миллионов человек. Таким образом, более миллиона пользователей обсуждают с ботом суицидальные мысли. Примерно 0,15% пользователей за неделю проявляют повышенную эмоциональную привязанность к чат-боту, а 0,07% демонстрируют признаки психоза или мании.

