28 октября, 12:16

Более миллиона людей еженедельно обсуждают с ChatGPT мысли о самоубийстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Компания OpenAI рассказала, что более миллиона пользователей еженедельно ведут с чат-ботом ChatGPT разговоры, указывающие на суицидальные намерения. Кроме того, часть пользователей демонстрирует признаки психических проблем или сильную эмоциональную привязанность к боту. Об этом сообщило издание TechCrunch.

«Согласно нашему первоначальному анализу, примерно 0,15% пользователей, активных в течение недели, ведут разговоры с явными признаками возможного планирования самоубийства или намерений его совершить», — говорится в сообщении.

Еженедельно ChatGPT используют более 800 миллионов человек. Таким образом, более миллиона пользователей обсуждают с ботом суицидальные мысли. Примерно 0,15% пользователей за неделю проявляют повышенную эмоциональную привязанность к чат-боту, а 0,07% демонстрируют признаки психоза или мании.

Ранее жительница штата Мичиган Тэмми Карви выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (около 8,1 млн рублей). Женщине помог выбрать билет чат-бот ChatGPT. Карви обычно участвовала в лотереях только при больших призовых фондах. На этот раз, заметив розыгрыш с джекпотом в миллиард долларов, она решила обратиться за помощью к нейросети.

