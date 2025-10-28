В АТОР рассказали, как скажется на отдыхе россиян повышение налоговой нагрузки

Планируемое повышение налоговой нагрузки в 2026 году не отразится на стоимости туристических путёвок и доступности отдыха для российских граждан. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью изданию «Постньюс».

Эксперт пояснил, что изменения затрагивают в первую очередь внутренние процессы компаний и механизмы их налогообложения. Ромашкин подчеркнул, что вопросы оптимизации налоговой нагрузки относятся к сфере операционной деятельности турбизнеса и не должны затрагивать интересы конечных потребителей. По его словам, отрасль обладает достаточными ресурсами для адаптации к новым условиям без переложения дополнительных расходов на туристов.

Вице-президент АТОР также отметил, что окончательные параметры налоговой реформы пока не утверждены. Проект находится в стадии активного обсуждения, поэтому преждевременно делать какие-либо конкретные выводы.

Ранее сообщалось, что 64% предпринимателей планируют повышать цены на свои товары и услуги, чтобы компенсировать будущую налоговую нагрузку. 11% готовы временно сократить прибыль, чтобы удержать цены для потребителей.