Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 12:58

В АТОР рассказали, как скажется на отдыхе россиян повышение налоговой нагрузки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maridav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Maridav

Планируемое повышение налоговой нагрузки в 2026 году не отразится на стоимости туристических путёвок и доступности отдыха для российских граждан. Такое заявление сделал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в интервью изданию «Постньюс».

Эксперт пояснил, что изменения затрагивают в первую очередь внутренние процессы компаний и механизмы их налогообложения. Ромашкин подчеркнул, что вопросы оптимизации налоговой нагрузки относятся к сфере операционной деятельности турбизнеса и не должны затрагивать интересы конечных потребителей. По его словам, отрасль обладает достаточными ресурсами для адаптации к новым условиям без переложения дополнительных расходов на туристов.

Вице-президент АТОР также отметил, что окончательные параметры налоговой реформы пока не утверждены. Проект находится в стадии активного обсуждения, поэтому преждевременно делать какие-либо конкретные выводы.

Назван топ экзотических курортов в России и за границей для новогодних каникул
Назван топ экзотических курортов в России и за границей для новогодних каникул

Ранее сообщалось, что 64% предпринимателей планируют повышать цены на свои товары и услуги, чтобы компенсировать будущую налоговую нагрузку. 11% готовы временно сократить прибыль, чтобы удержать цены для потребителей.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar