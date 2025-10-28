Госдума в I чтении одобрила проект закона, которого боятся букмекеры

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, который с 1 марта 2026 года ужесточит правила для букмекерских контор и тотализаторов. Цель этих изменений – борьба с зависимостью от азартных игр.

Согласно законопроекту, букмекерские организации и тотализаторы обязаны публиковать на своих сайтах, где принимаются интерактивные ставки, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Кроме того, они должны предоставить пользователям доступ к материалам о том, как можно инвестировать свободные средства для их сохранения и получения прибыли.

Также на входе в букмекерские конторы и в пункты приёма ставок будет размещена информация о рисках азартных игр и QR-код, перенаправляющий на сайт с информацией о вариантах инвестирования.

Что касается рекламы азартных игр и ставок, она обязана содержать предупреждение о том, что участие в таких мероприятиях не гарантирует выигрыша и может привести к потере денег, а также негативно сказаться на жизни и здоровье. В радиорекламе продолжительность подобного предупреждения должна составлять не менее трёх секунд, а в телевидении – минимум пять секунд. Согласно проекту, предупреждение должно занимать не менее 7% площади экрана, а в рекламе, распространяемой другими способами, — не менее 10% рекламной площади.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко поддержал идею о блокировке аккаунтов людей, проигрывающих большие суммы в азартных играх. Во время общения с Life.ru он назвал лудоманию настоящей чумой XXI века.