Умерла олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Карасёва

На 77-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка 1968 года в составе сборной СССР по спортивной гимнастике Ольга Карасёва. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России.

«Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Карасёвой, её друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил её талант, силу духа и преданность спорту», — говорится в сообщении.

Причины смерти, а также дата и место прощания не уточняются. В 1969 году Карасёва завоевала пять медалей на чемпионате Европы, включая золото в вольных упражнениях. На чемпионате мира 1970 года она выиграла командный турнир и получила серебро в вольных упражнениях.

В 1966 году, спортсменка также стала серебряным призёром мирового первенства в командном зачёте. После завершения карьеры Карасёва работала судьёй международной категории и была награждена почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».

Ранее сообщалось, что гимнаст из Индонезии скончался в больнице после тяжёлой травмы шеи, полученной на тренировочном сборе в Пензе. Спортсмен травмировал шею во время упражнения на перекладине и неудачно упал в яму с поролоновым наполнением.