28 октября, 13:17

Сотрудников курганского СИЗО ставят на гвозди для укрепления силы воли и снятия стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inna Skaldutska

В СИЗО-2 УФСИН по Курганской области (Шадринск) внедрили практику гвоздестояния для персонала. Методика направлена на укрепление силы воли, развитие самоконтроля и снижение стресса. Об этом сообщает URA.ru.

В управлении пояснили, что стояние на гвоздях повышает стрессоустойчивость и помогает концентрировать внимание — качества, важные для сотрудников уголовно-исполнительной системы. Занятия учат правильно проживать напряжённые ситуации, находить новые идеи и оптимальные решения. После сеансов участники отмечают чувство спокойствия и лёгкости.

Отмечается и оздоровительный эффект: благодаря воздействию на точки стоп улучшается самочувствие и работа внутренних систем организма. Продолжительность практик увеличивают постепенно.

Ранее Life.ru рассказывал, что во Владимирской области задержали начальника Головинской колонии по подозрению в получении крупной взятки от осуждённой. В момент задержания он попытался скинуть пакет с деньгами.

