Суд в Екатеринбурге оставил редактора URA.ru в СИЗО ещё на полгода
Обложка © VK / Денис Аллаяров
Денису Аллаярову, редактору URA.ru из Екатеринбурга, продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев в рамках дела о передаче взятки его дяде, Андрею Карпову, ранее возглавлявшему уголовный розыск ОП №10. Аллаяров останется в СИЗО до 13 апреля 2026 года. Следующее судебное заседание назначено на 28 октября, сообщили в редакции.
Аллаяров, который уже провёл почти шесть месяцев в СИЗО, просил перевести его под домашний арест, заявив, что у него есть квартира и средства для проживания, а также люди, готовые помочь с продуктами. Он также сообщил о своём хроническом заболевании — пиелонефрите, требующем постоянного приёма лекарств. Однако суд отклонил ходатайство и удовлетворил требование прокуратуры, оставив его под стражей.
Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Сначала Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, но к вечеру журналист оказался обвиняемым во взяточничестве. По версии следствия, он передал 20 тысяч рублей своему дяде, служащему в полиции. На этом основании против редактора было возбуждено уголовное дело, которое он считает сфабрикованным. Суд арестовал Аллаярова на два месяца, а его родственника-полицейского поместили под домашний арест.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.