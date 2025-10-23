Суд в Екатеринбурге оставил редактора URA.ru в СИЗО ещё на полгода

Аллаяров, который уже провёл почти шесть месяцев в СИЗО, просил перевести его под домашний арест, заявив, что у него есть квартира и средства для проживания, а также люди, готовые помочь с продуктами. Он также сообщил о своём хроническом заболевании — пиелонефрите, требующем постоянного приёма лекарств. Однако суд отклонил ходатайство и удовлетворил требование прокуратуры, оставив его под стражей.