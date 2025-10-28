В ЦУМе продают футляры для корма от Dolce & Gabanna за десятки тысяч рублей

В ЦУМе теперь продаются аксессуары для домашних животных, и цены на них – ого-го — до сотен тысяч рублей! Например, на сайте магазина можно найти футляр для корма от Dolce & Gabbana, который стоит почти 100 тысяч.

Ранее сообщалось, что тренд на меховые шапки, как у героинь фильма «Ирония судьбы», дошёл и до ЦУМа. В Центральном универсальном магазине в Москве начали продавать такие головные уборы, которые были популярны у предыдущих поколений. При этом их стоимость достигает нескольких сотен тысяч рублей. Отмечается, что один из брендов предлагает шапки из соболиного меха по цене 572 тысячи рублей.