В ЦУМе продают футляры для корма от Dolce & Gabanna за десятки тысяч рублей
Центральный универсальный магазин в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Koromyslov
В ЦУМе теперь продаются аксессуары для домашних животных, и цены на них – ого-го — до сотен тысяч рублей! Например, на сайте магазина можно найти футляр для корма от Dolce & Gabbana, который стоит почти 100 тысяч.
Футляр для корма люксового бренда Dolce & Gabanna на сайте ЦУМа. Фото © tsum.ru
Для ценителей роскоши и своих питомцев ЦУМ представил эксклюзивное предложение: футляр для корма от Dolce & Gabbana стоимостью 99,5 тысяч рублей. Этот предмет из категории люксовых аксессуаров для животных, произведенный в Италии, выполнен из высококачественного полиамида и декорирован эффектной леопардовой отделкой. В комплект входит стильная съёмная ручка-петля из телячьей кожи и пыльник для бережного хранения.
Ранее сообщалось, что тренд на меховые шапки, как у героинь фильма «Ирония судьбы», дошёл и до ЦУМа. В Центральном универсальном магазине в Москве начали продавать такие головные уборы, которые были популярны у предыдущих поколений. При этом их стоимость достигает нескольких сотен тысяч рублей. Отмечается, что один из брендов предлагает шапки из соболиного меха по цене 572 тысячи рублей.
