Экс-замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии за взятку в 140 млн рублей

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему руководителю управления материального обеспечения Росгвардии Мирзе Мирзаеву. Его признали виновным в вымогательстве и получении крупной взятки (140 млн рублей) и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры, также Мирзаеву запрещено занимать руководящие должности на госслужбе или в органах местного самоуправления в течение пяти лет.

«Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объёме в размере 140 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области успешно раскрыли коррупционное преступление. Была выявлена преступная схема, в которой участвовали сотрудники военного комиссариата по Алексеевскому округу и Красненскому району, а также должностные лица из сферы здравоохранения.