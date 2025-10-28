Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 13:05

Экс-замначальника тыла Росгвардии получил девять лет колонии за взятку в 140 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему руководителю управления материального обеспечения Росгвардии Мирзе Мирзаеву. Его признали виновным в вымогательстве и получении крупной взятки (140 млн рублей) и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры, также Мирзаеву запрещено занимать руководящие должности на госслужбе или в органах местного самоуправления в течение пяти лет.

«Помимо этого, с него взыскана сумма полученной им взятки в полном объёме в размере 140 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

«Откат» для тыла. Как живёт семья генерала Росгвардии Мирзы Мирзаева, обвиняемого во взятке на 140 млн
«Откат» для тыла. Как живёт семья генерала Росгвардии Мирзы Мирзаева, обвиняемого во взятке на 140 млн

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области успешно раскрыли коррупционное преступление. Была выявлена преступная схема, в которой участвовали сотрудники военного комиссариата по Алексеевскому округу и Красненскому району, а также должностные лица из сферы здравоохранения.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Росгвардия
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar