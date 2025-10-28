Доктор Мясников рассказал, какую необычную привычку приобрёл на учёбе в США

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что после интернатуры в США у него осталась необычная профессиональная привычка — мысленно определять, откуда у человека удобнее взять кровь. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, во время обучения в американской клинике ему ежедневно приходилось брать кровь у множества пациентов.

«Ты всё время должен брать кровь у любых [людей], откуда хочешь. Из шеи, из бедра, из руки. Настолько постоянно работаешь в этом, что уже идёшь по улице или где-то, в метро. Идут девушки, симпатичные (…) А я на них смотрю: как ей кровь из шеи удобнее взять?», — рассказал врач.

Он отметил, что профессиональные привычки, полученные в медицине, часто остаются на всю жизнь — и влияют на то, как врачи воспринимают окружающих.

А ранее Александр Мясников рассказал, что аспирин может вызывать кровоизлияния в мозг и серьёзные кровотечения. Именно поэтому в ряде стран его назначают только пациентам с опасным для жизни сужением сосудов.