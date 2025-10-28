Актёр Роман Попов умер на своей родине в Йошкар-Оле

Актёр Роман Попов, получивший известность благодаря роли Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки», скончался на родине в Йошкар-Оле, где проходил лечение. Артисту было 40 лет, последние годы он боролся с онкологическим заболеванием мозга, которое сопровождалось рецидивами.

Свой путь в кинематографе Попов начал с роли Мухича, когда ему было 30 лет, причём это была его первая профессиональная проба в актёрской профессии. По данным телеграм-канала Mash, начинающий артист не только внимательно изучил сценарий, но и привнёс в образ собственные находки, что помогло ему получить роль. Его естественное исполнение создавало впечатление, что актёр будто бы родился для этой доброй и немного наивной роли сотрудника полиции.

Пробы Попова в сериал «Полицейский с Рублёвки». Видео © Telegram / Mash

После оглушительного успеха сериала Попова стали узнавать по всей стране, а его фильмография пополнилась более чем сорока картинами.

У актёра осталась жена, а также трое детей — 14, 12 и 6 лет.

Сегодня, 28 октября, стало известно о кончине 40-летнего актёра Романа Попова, исполнителя одной из главных ролей в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки». Артист был госпитализирован 11 октября в связи с резким ухудшением здоровья. После проведённой медицинской операции, направленной на спасение его жизни, Роман Попов оставался в коме. К сожалению, спустя почти две недели пребывания без сознания, он скончался.