Калюжного призвали не путать понятия дедовщины и армейской дисциплины

Актёр Глеб Калюжный путает строгую армейскую дисциплину с дедовщиной. Об этом «Постньюс» заявил член президиума «Офицеры России», майор Юрий Хойжанов. По его словам, служба требует одинакового подхода ко всем, независимо от статуса и популярности.

«Многие ребята, которые приходят из гражданки, не понимают, что в армии нужна строгая дисциплина и знания. И эти навыки они должны получить очень быстро. Поэтому методику воспитания других ребят они могут воспринимать, как нарушение прав», — сказал он.

Хойжанов подчеркнул, что в армии не имеет значения, известен ли солдат или нет — все подчиняются одинаковым правилам. На первом плане стоит выполнение задач и обучение дисциплине, и дополнительного внимания к военнослужащему за прошлый статус на гражданке никто не оказывает.

Ранее Калюжный, проходящий срочную службу в Семёновском полку, заявил, что считает службу в армии долгом каждого гражданина России. После премьеры фильма «Первый на Олимпе», где он исполнил главную роль, он отметил, что любой актёр обязан пройти военную службу, поскольку это является гражданским долгом.