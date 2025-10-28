Беременных россиянок обяжут посещать психолога

В рамках обновления порядка оказания акушерско-гинекологической помощи Минздрав России вводит обязательное психологическое сопровождение для беременных. Женщинам потребуется как минимум дважды обратиться за консультацией к специалисту, пишет «Коммерсант».

«Если это станет стандартной практикой, как регулярные УЗИ, женщины смогут получить хорошую помощь и поддержку», — отметила клинический психолог Олеся Толстухина.

Эксперты сходятся во мнении, что внедрение этой инициативы может оказаться непростым делом, особенно там, где не хватает мест для таких специалистов. Сейчас проект документа вынесен на обсуждение общественности.

Ранее сообщалось, что в России включат в порядок ведения беременности обязательное тестирование НИПТ. Данный анализ позволяет выявить риск хромосомных аномалий у плода по крови матери.