Жительница Подмосковья утверждает, что потеряла фалангу пальца из-за ошибки хирурга в частной клинике «МАММА» в Одинцово. После операции палец начал чернеть, и только в другой больнице поставили диагноз гнойно-некротическая рана. Об этом сообщил Telegram-канал «Baza».

Жительница Подмосковья потеряла фалангу пальца после операции в частной клинике. Фото © Telegram / Baza

В апреле Любовь обратилась в клинику с воспалённым пальцем. Врач сделал укол анестезии и приступил к операции, не учитывая предыдущие методы лечения. Через две недели палец продолжал болеть и почернел. В клинике им. Юдина женщине поставили диагноз гнойно-некротическая рана второго пальца правой кисти.

Пациентке сообщили, что хирург «МАММА» перерезал сухожилия и неправильно поставил укол, что вызвало некроз. Спасти палец удалось лишь частично: ногтя нет, фаланга укорочена. После обращения в клинику пациентку обвинили в неправильном уходе за раной, извинений и компенсации она не получила.

