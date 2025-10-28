С 1 ноября изменится порядок записи к врачам в Москве

С 1 ноября в Москве изменится порядок записи к врачам. Теперь, чтобы записать на приём другого человека через Интернет, потребуется однократное подтверждение доступа к его полису ОМС. Код для подтверждения будет приходить по SMS самому владельцу полиса. Об этом сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

«С 1 ноября для онлайн-записи другого человека к врачу будет необходимо однократное подтверждение доступа к его полису через код из смс, который получит сам пациент, владелец полиса ОМС. Новая мера защиты обеспечит безопасность медицинских данных москвичей и предотвратит возможность их получения мошенниками», — говорится в сообщении.

Подтвердить согласие на использование своих данных можно только при наличии доступа к электронной медицинской карте. Этот доступ автоматически предоставляется пользователям, у которых есть полная учётная запись на портале mos.ru.

Процесс получения разрешения останется простым. В приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользователь, как и раньше, сможет добавить новый полис, указав необходимые данные. После этого владельцу полиса придёт SMS с кодом подтверждения. Если он сообщит этот код, полис будет добавлен, и запись на приём, перенос или отмена визитов будут доступны без дополнительных подтверждений.

До 1 ноября прежняя система записи без SMS-подтверждения остаётся в силе, но уже сейчас москвичи могут заранее настроить доступ и воспользоваться новой защитой своих медицинских данных.

