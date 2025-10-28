Жители Башкирии требуют лишить Крида звания заслуженного артиста республики

Присвоение Егору Криду звания Заслуженного артиста Башкортостана сразу после его концерта в Уфе спровоцировало значительный общественный резонанс. Региональные власти столкнулись с критикой в социальных сетях, где пользователи выразили свое возмущение. На портале change.org была инициирована петиция, которая на момент публикации собрала около шестисот подтверждённых подписей. На это обратил внимание портал ufa1.ru.

В тексте петиции основным аргументом против награждения была названа ненормативная лексика, присутствующая в ряде композиций артиста. Автор документа перечислил конкретные треки, вызвавшие его неприятие, включая «Pussy Boy», «Грустная песня», «Гучи» и «Зажигалки».

В Сети мнения разделились, но преобладало негодование. Пользователи соцсетей заявляли, что этим решением «обесценили все звания». Один из комментаторов предложил, что Криду следовало бы сначала «спеть на башкирском, тогда они не скажут в его сторону ни слова». Другой же отметил ироничным тоном, что артист «катает казино на стримах и становится заслуженным артистом».

Ранее сообщалось, что Крид повысил цену за свои выступления после скандала вокруг нового шоу с откровенными танцами. Около года назад выступление Крида на частных мероприятиях стоило 10 миллионов рублей. Однако после сентябрьского скандала, публичных разногласий с Мизулиной и широкого распространения видео с его новым шоу артист заметно увеличил стоимость услуг.