Мизулина отреагировала на разделение детей по категориям в школьной столовой Азова

В социальных сетях возник серьёзный резонанс после публикации фотографий из школьной столовой в Азове Ростовской области, где на столах были обнаружены таблички с маркировкой «СВО» и «малоимущие». На снимках было отчётливо видно, что состав блюд на разных столах существенно отличался, что вызвало волну возмущения среди пользователей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оперативно отреагировала на инцидент в своём Telegram-канале.

«Если инфо достоверная, то это очевидная дискриминация. Сложно представить насколько дискомфортно ребятам и какую травлю это может провоцировать», — написала Мизулина.

После массового общественного осуждения мэр города Дмитрий Устименко принял решение об увольнении директора школы №11, допустившего подобную ситуацию. В комментарии для RT градоначальник охарактеризовал произошедшее как пример чрезвычайной глупости и принёс извинения от лица сотрудников учебного заведения. Устименко заверил, что проблема будет полностью устранена, и все ученики теперь будут получать одинаковое питание без какого-либо разделения.

Ранее сообщалось, что в первом чтении Государственная Дума поддержала пакет из трёх законодательных предложений, цель которых – расширить социальные гарантии для военнослужащих, задействованных в специальной военной операции (СВО), и их близких. Законопроект предоставит военнослужащим право на бесплатный проезд любым общественным транспортом (кроме такси) при следовании к месту прохождения военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) или военно-летной комиссии (ВЛК) и возвращении.