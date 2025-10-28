Россия и США
28 октября, 14:22

В Южной Корее потребовали вернуть прямые рейсы между Сеулом и Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANURAK PONGPATIMET

Около ста общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились к администрации президента Республики Корея с петицией о скорейшем возобновлении прямых авиарейсов между Сеулом и Москвой. Активисты настаивают, что прекращение полётов нарушает право на свободу передвижения десятков тысяч человек и наносит экономический ущерб гражданам и компаниям, сообщает РИА Новости.

Пресс-конференция, на которой представили обращение, прошла в Национальном собрании Южной Кореи. В петиции содержится требование включить восстановление авиасообщения в государственную политику, а также компенсировать убытки, связанные с его отсутствием.

«Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей и обнародовать график их восстановления», — заявили авторы документа.

Организации призвали перейти «от символических санкций к прагматичной дипломатии» и подчеркнули, что прямые рейсы необходимы для развития гуманитарных, культурных и экономических связей.

Среди подписантов — глава Общекорейской ассоциации в Республике Корея Чон Ён Сун, председатель национально-культурной автономии корейцев Приморского края Николай Ким и председатель «Северо-восточноазиатской лиги мира» Ким Хён Дон.

Активисты также предложили создать координационный совет и начать общенациональную кампанию по сбору подписей.

«Прекращение прямого авиасообщения стало символом санкций, от которых остались лишь формальности. Правительство должно восстановить право на передвижение граждан и соотечественников», — заявил глава Исследовательского института зарубежных корейцев Им Чхэ Ван.

Прямое авиасообщение между Россией и Южной Кореей прекратилось весной 2022 года после введения антироссийских санкций и ограничений на использование воздушного пространства. С тех пор пассажиры добираются между странами с пересадками — чаще всего через Дубай, Астану или Стамбул, что значительно увеличивает время и стоимость перелётов.

Ранее представители туристической и деловой отрасли обеих стран уже обращались к властям с просьбой восстановить авиарейсы, указывая на растущий спрос и убытки компаний.

Марина Фещенко
