В Татарстане задерживают ввод домов из-за низких продаж и спада выдачи ипотек

В Татарстане сдвинули сроки ввода в эксплуатацию 99 многоквартирных и 520 частных домов, причиной называется низкий спрос у населения. Также в регионе сократилось число одобренных ипотечных кредитов, что тоже сильно повлияло на приобретение жилья. Об этом пишет РБК.

«Одной из проблем в сфере жилищного строительства является перенос сроков ввода домов, строящихся в рамках проектного финансирования, что является следствием низкого значения распроданности квартир. На сегодня из 544 строящихся домов перенесены сроки по 99-ти. Это 18,2% от общего количества», — цитирует издание министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марата Айзатуллина.

За последние 8 месяцев количество ипотечных кредитов сократилось на 52,2% и составило 16,9 тысячи. Объём выданных населению денег снизился на 42% до 75,9 миллиарда рублей, привёл данные чиновник. По его словам, помимо недостаточного финансирования объектов строительства, проблем застройщикам добавляет увеличение объёма работ из-за внесения изменений в проектную документацию.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года Минфин РФ изменяет правила предоставления семейной ипотеки: супруги больше не смогут оформить по отдельности два льготных кредита — оба будут числиться как созаёмщики одного займа. Это следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.