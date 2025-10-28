Бюджет Вологодской области снизят на 6 млрд из-за падения прибыли металлургов

Собственные доходы бюджета Вологодской области в 2025 году будут сокращены на 6,1 млрд рублей — с запланированных 120,9 млрд до 114,8 млрд. Причиной стало падение прибыли металлургических предприятий на фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его словам, несмотря на сокращение поступлений, регион сохраняет финансовую устойчивость и полностью выполняет социальные обязательства.

Филимонов отметил, что в области сменился главный налогоплательщик — теперь им стала компания «Фосагро», перечислившая в бюджет более 7 млрд рублей. Кроме того, часть неиспользованных расходов будет перенесена на последующие годы, что добавит региону около 5 млрд рублей.

«Бюджет остаётся сбалансированным и социально ориентированным. Все текущие расходы — зарплаты, пособия, коммунальные и обязательные выплаты — полностью обеспечены», — подчеркнул губернатор.

Интервью Life.ru с «самым трезвым» губернатором Георгием Филимоновым читайте по ссылке.