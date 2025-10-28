Стала известна личность погибшей пациентки хирурга клиники Хайдарова
Жертвой хирурга, ранее работавшего в клиники Тимура Хайдарова, стала 29-летняя девушка с ожирением. Процедуру проводил врач Илья Елагин, сообщает Voice.
Избыточный вес был серьёзной проблемой для Елены, и в 2016 году она решилась на бандажирование желудка. 23 октября она вновь оказалась в клинике, на этот раз для удаления старого бандажа. Но спустя всего день после этой, казалось бы, рутинной процедуры, проведённой высококвалифицированным хирургом, её состояние резко ухудшилось. Экстренная доставка в московскую городскую больницу и последующая операция по остановке кровотечения не смогли спасти ей жизнь. Накануне Елена ушла из жизни в реанимации, так и не очнувшись.
Как сообщал Life.ru, по факту инцидента проводится проверка. Елагин находится под подпиской о невыезде. Напомним, что хирург ранее работал в клинике IQ Plastique у Тимура Хайдарова.
