После операции умер второй пациент хирурга клиники Хайдарова
Тимур Хайдаров. Обложка © Обложка © VK / Тимур Хайдаров
Второй пациент хирурга Ильи Елагина скончался после проведения плановой операции в одной из московских клиник. Об этом сообщает газета «Известия».
По имеющимся данным, летальный исход случился вскоре после возвращения Елагина к профессиональной деятельности — ранее врач находился под домашним арестом по делу о смерти продюсера Петра Гаврилова. 30-летний пациент скончался в 2024 году после бариатрической операции на желудке, проведённой в клинике Тимура Хайдарова. После ухудшения самочувствия мужчине провели повторное экстренное вмешательство, однако его состояние продолжало ухудшаться, что в конечном итоге привело к коме и последующей смерти.
В настоящее время по факту нового инцидента проводится проверка. Елагин находится под подпиской о невыезде. Напомним, что Елагин работал в клинике IQ Plastique у Тимура Хайдарова.
А в начале 2025 года появилась информация о претензиях гражданки Норвегии к клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова. Женщина заявила, что липосакция, за которую она заплатила 1,3 миллиона рублей, была выполнена неудовлетворительно. По её словам, на следующий день после операции у неё развилась инфекция, швы разошлись, и началось нагноение раны. В свою очередь, представители клиники Q Plastique утверждают, что пациентка пыталась шантажировать клинику, угрожая руководителю после подписания мирового соглашения.
