После операции умер второй пациент хирурга клиники Хайдарова

Второй пациент хирурга Ильи Елагина скончался после проведения плановой операции в одной из московских клиник. Об этом сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, летальный исход случился вскоре после возвращения Елагина к профессиональной деятельности — ранее врач находился под домашним арестом по делу о смерти продюсера Петра Гаврилова. 30-летний пациент скончался в 2024 году после бариатрической операции на желудке, проведённой в клинике Тимура Хайдарова. После ухудшения самочувствия мужчине провели повторное экстренное вмешательство, однако его состояние продолжало ухудшаться, что в конечном итоге привело к коме и последующей смерти.

В настоящее время по факту нового инцидента проводится проверка. Елагин находится под подпиской о невыезде. Напомним, что Елагин работал в клинике IQ Plastique у Тимура Хайдарова.