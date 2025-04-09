Клиника звёздного хирурга Тимура Хайдарова потеряла почти 70 млн рублей

Бизнес звёздного хирурга Тимура Хайдарова и его жены Светланы Сильваши после череды скандалов терпит крах: по данным SHOT, клиника IQ Plastique закрыла 2024 год с рекордными для себя убытками — более чем в 67 млн рублей. И это при том, что в 2023 году чистая прибыль клиники составила 137 млн.