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Регион
9 апреля, 08:12

Клиника звёздного хирурга Тимура Хайдарова потеряла почти 70 млн рублей

Тимур Хайдаров с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ silvashi_officiel

Тимур Хайдаров с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ silvashi_officiel

Бизнес звёздного хирурга Тимура Хайдарова и его жены Светланы Сильваши после череды скандалов терпит крах: по данным SHOT, клиника IQ Plastique закрыла 2024 год с рекордными для себя убытками — более чем в 67 млн рублей. И это при том, что в 2023 году чистая прибыль клиники составила 137 млн.

Кроме того, налоговая заблокировала счета личной компании Светланы — ООО «Сильваши». Фирма, основной деятельностью которой является розничная продажа, последние три года стабильно уходила в минус на 2 млн.

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Напомним, что в начале 2025 года стало известно о случае с гражданкой Норвегии, которая обвинила клинику Хайдарова в некачественной липосакции за 1,3 миллиона рублей. После пластики у пациентки уже на следующий день началось гнойно-септическое инфекционное заболевание, все швы разошлись и рана загноилась. Однако в Q Plastique норвежку обвинили в шантаже. Она якобы начал угрожать руководителю клиники, после того как они пришли к мировому соглашению.

Александра Вишнякова
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