"Было на грани": Жена Хайдарова призналась, что чуть не потеряла ребёнка из-за шумихи вокруг мужа

Жена хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась, что три раза лежала на сохранении во время своей третьей беременности. Об этом супруга звёздного медика рассказала в своих социальных сетях.

"И я чуть не потеряла ребёнка из-за сильного стресса. В последний раз было на грани", — призналась женщина.