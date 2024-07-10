"Было на грани": Жена Хайдарова призналась, что чуть не потеряла ребёнка из-за шумихи вокруг мужа
Жена хирурга Хайдарова заявила, что едва не потеряла третьего ребёнка
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Жена хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши призналась, что три раза лежала на сохранении во время своей третьей беременности. Об этом супруга звёздного медика рассказала в своих социальных сетях.
"И я чуть не потеряла ребёнка из-за сильного стресса. В последний раз было на грани", — призналась женщина.
По её словам, несмотря на все проблемы, она смогла выносить и родить здорового ребёнка в срок. Для Хайдарова малыш стал вторым. помимо двух детей от звёздного хи, у Сильваши ещё есть дочь София от предыдущего брака.
Отметим, что во время беременности вокруг её мужа не утихала шумиха. Дело в том, что продюсер Пётр Гаврилов умер через десять дней после операции по уменьшению желудка в клинике Хайдарова. После случившегося суд распорядился приостановить деятельность IQ Plastique на три месяца. В середине мая полиция задержала двух врачей из клиники — Илью Елагина и ассистировавшего ему на операции Тамерлана Кадзаева. Позже их отправили под домашний арест. Представители Росздравнадзора штурмом брали здание учреждения, поскольку их не пропускали внутрь. Однако сейчас учреждение вновь заработало.