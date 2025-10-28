В России 923 тысячи самозанятых получают пенсионные выплаты

Около 923 тысяч самозанятых граждан в России являются получателями различных видов пенсий, включая выплаты по старости, инвалидности и случаю потери кормильца. Такие данные привёл статс-секретарь — заместитель министра труда Андрей Пудов в ходе круглого стола, проведённого в Совете Федерации.

Чиновник уточнил, что общее число зарегистрированных самозанятых составляет около 14 миллионов человек, причём более половины из них параллельно работают по найму или выполняют работы по гражданско-правовым договорам. Пудов подчеркнул, что у данной категории работников есть возможность формировать свои пенсионные права путём внесения добровольных взносов в систему пенсионного страхования.

«Сегодня из общего числа самозанятых получают пенсию 923 тысячи. Там разные пенсии – по старости, инвалидности, и по потере кормильца», — сообщил чиновник.

Для тех самозанятых, которые не смогли накопить достаточный объём пенсионных прав, предусмотрено назначение социальной пенсии. Однако её выплата начинается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста: для мужчин — в 70 лет, для женщин — в 65 лет. Важно отметить, что социальная пенсия не выплачивается работающим пенсионерам, а её финансирование осуществляется за счёт средств федерального бюджета, а не Социального фонда России.

«Можно констатировать, что вопрос пенсионного обеспечения самозанятых в рамках государственной пенсионной системы урегулирован», — подытожил Пудов.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой о предоставлении россиянам «тринадцатой пенсии» к Новому году. Предполагается, что эта мера улучшит материальное положение пенсионеров и станет знаком уважения к их роли в обществе.