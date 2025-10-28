«Грубейшая дискриминация»: Губернатор отреагировал на разделительные таблички для детей в школе Азова

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь резко осудил ситуацию, произошедшую в одной из школ Азова, где в столовой на столах появились таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО». Своим мнением по поводу инцидента он поделился в официальном телеграм-канале.

«Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Такая маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — заявил губернатор.

Слюсарь подчеркнул, что в школах не должно быть никаких разделений детей по социальному или имущественному признаку. По его словам, каждый ребёнок имеет право на равное и уважительное отношение.

По итогам проверки директору школы объявлен выговор, а также поручено разобраться с подрядчиком, организующим питание, «на предмет его адекватности и возможности дальнейшего сотрудничества». Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено взять на особый контроль организацию школьного питания по всей области с участием родительского сообщества.

Напомним, ранее в СМИ появились фотографии из школы Азова, где на столах в столовой стояли таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», разделяющие детей по льготам на питание. Ситуацию прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.